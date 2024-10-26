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Каждый раз, когда команда Леброна Джеймса начинала сезон с 2-0, она доходила до финала

«Лейкерс» начали сезон-2024/25 с двух побед в двух матчах.

Каждый раз, когда команда Леброна Джеймса начинала новый сезон с результатом 2-0, она доходила до финальной серии плей-офф НБА, отмечает StatMamba.

Во вторник в матче открытия сезона «Лейкерс» обыграли на своей площадке «Миннесоту» со счетом 110:103. В пятницу команда Джеймса одержала домашнюю победу над «Финиксом» – 123:116.

Показатели  39-летнего Джеймс в первых двух матчах сезона – 18,5 очка, 4,5 подбора и 6,0 передачи в среднем за игру за 34,4 минуты на площадке.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
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