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Леброн Джеймс заявил, что хочет отыграть все 82 матча регулярного чемпионата

Леброн Джеймс не заинтересован в распределении нагрузки.

Звездный форвард «Лейкерс» после матча с «Санз» (123:116) в пятницу заявил, что выйдет на площадку и в субботней встрече с «Кингз».

По словам 39-летнего баскетболиста, он не собирается пропускать матчи ради отдыха и намерен принять участие во всех 82 играх регулярного чемпионата, если не помешают травмы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Йована Бухи
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
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