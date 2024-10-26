Леброн Джеймс заявил, что хочет отыграть все 82 матча регулярного чемпионата

Леброн Джеймс не заинтересован в распределении нагрузки.

Звездный форвард «Лейкерс » после матча с «Санз» (123:116) в пятницу заявил, что выйдет на площадку и в субботней встрече с «Кингз».

По словам 39-летнего баскетболиста, он не собирается пропускать матчи ради отдыха и намерен принять участие во всех 82 играх регулярного чемпионата, если не помешают травмы.