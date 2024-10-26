Леброн Джеймс заявил, что хочет отыграть все 82 матча регулярного чемпионата
Леброн Джеймс не заинтересован в распределении нагрузки.
Звездный форвард «Лейкерс» после матча с «Санз» (123:116) в пятницу заявил, что выйдет на площадку и в субботней встрече с «Кингз».
По словам 39-летнего баскетболиста, он не собирается пропускать матчи ради отдыха и намерен принять участие во всех 82 играх регулярного чемпионата, если не помешают травмы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Йована Бухи
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