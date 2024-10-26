Остин Ривз об Энтони Дэвисе: «Лучший игрок «Лейкерс»

Остин Ривз комплиментарно отозвался об Энтони Дэвисе.

«Лучший игрок в нашей команде, так что мы играем через него.

Ожидаю, что он будет выходить и доминировать в каждом матче», – заявил форвард «озерников».

«Лейкерс » впервые с 2010 года стартовали в сезоне с результатом 2-0. Средние показатели Дэвиса – 35,5 очка, 12,0 подбора, 4,0 передачи и 2,5 блок-шота за игру.