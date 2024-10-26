Остин Ривз об Энтони Дэвисе: «Лучший игрок «Лейкерс»
Остин Ривз комплиментарно отозвался об Энтони Дэвисе.
«Лучший игрок в нашей команде, так что мы играем через него.
Ожидаю, что он будет выходить и доминировать в каждом матче», – заявил форвард «озерников».
«Лейкерс» впервые с 2010 года стартовали в сезоне с результатом 2-0. Средние показатели Дэвиса – 35,5 очка, 12,0 подбора, 4,0 передачи и 2,5 блок-шота за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Йована Бухи
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