Как же похорошели «Лейкерс» при Редике: Дэвис отыгрывает «-22», Леброн копит силы на 82 матча

Все последние сезоны новый баскетбольный год в Лос-Анджелесе, вне зависимости от объективных факторов, начинался с примерно одинаковых ожиданий:

«А вот сейчас точно получится! Тренер просто был не тот! Да и Гейб Винсент теперь с нами, вон, в финал конференции вышли и проиграли всего-то 0-4, зато в каждом матче борьба была, теперь-то у нас Торин Принс есть, ну, погоди, «Денвер»! В этом году точно все будет по-другому!»

И каждый раз этот отчаянный, скомкивающийся клубок надежд болельщиков запутывался сам в себе, не в состоянии принять тот факт, что наличие Леброна и Энтони Дэвиса уже не может быть достаточным для серьезной борьбы за чемпионство.

Старт нового сезона проходит значительно спокойнее в этом смысле. Даже две победы подряд не вводят никого в состояние бурного восторга и трепетного ожидания – все достаточно буднично. Верить, что «Лейкерс» смогут навязать борьбу «Селтикс» и «Тандер» всерьез, сейчас, наверное, никто не будет. Слишком велик гандикап на старте, да и много других претендентов. Но это, конечно, не значит, что наблюдать за «Лейкерс» стало сразу же неинтересно. Это все еще команда с Леброном и Дэвисом, у нее новый тренер и менее будоражащие, но весьма любопытные задачи на сезон. В том числе одна фундаментальная – сделать Энтони Дэвиса новым хозяином Лос-Анджелеса.

Джей-Джей Редик в межсезонье обозначил приоритеты:

Больший уклон на атаку из-за дуги. Энтони Дэвис – главный игрок не только в защите. Больше разменов с 1-4 позиции в обороне. Игра со вторым бигменом в помощь Энтони Дэвису, акцент на подборы на чужом щите.

Опустив первый пункт, можно точно сказать, что стартовые матчи дают определенное понимание того, что задумал Редик. Напомним, что история с Энтони Дэвисом в роли центра вселенной «Лейкерс» была запущена уже давно, и в предыдущие разы никому так и не удалось по-настоящему осуществить задуманное. Дэвис не может разгонять атаки как Леброн, и в подыгрыше он хоть и не плох, но предоставить кому-то хоть какое-то пространство способен, находясь только внутри штрафной площади. А сделать это, например, опираясь на 40-летнего Леброна и его проходы, было бы очень энергозатратным для последнего, особенно на дистанции всей регулярки.

Редик одним из ключевых элементов решения этой проблемы видит Остина Ривза. Сегодня их совместный розыгрыш с Дэвисом принес немало головной боли обороне «Финикса», в то время как Леброн часто служил просто стягивающим на себя внимание элементом.

Ривз и Дэвис часто вдвоем разыгрывали красивые комбинации, возвращая мяч друг другу снова и снова, доводя до верного отдельный эпизод.

Хасл Ривза также отлично стимулирует игру Дэвиса на щитах. Много раз Энтони выцарапывал мяч, отбрасывая его, казалось бы, в слепую зону, где его уже караулил Ривз или Хатимура. Сегодня Остин был в целом почти безупречен, став, наряду с Дэвисом, лучшим игроком встречи.

Это само по себе вселяет веру в успешный переход «Лейкерс» от гиперзависимости от Джеймса, который во 2-м матче своего 22-го сезона в НБА уже не должен выкладываться понапрасну и должен получать нагрузки ровно столько, сколько необходимо для достижения нужного результата. С такой игрой Ривза можно оптимистичнее смотреть не только на переход к Дэвису-лидеру, но и скромно надеяться на возможный бонус в виде лоад-менеджмента Леброна.

В первые две игры Usage rating Джеймса, кстати, оказался на необычно низком для себя уровне (22% против 28,5% в прошлом сезоне) , в то время как у Дэвиса этот показатель заметно превышает его средние цифры в форме лос-Анджелесцев (32,6%/27%).

Транзишн запущен, и Редик, в отличие от своего предшественника, четче определяет подход и методы, с самого старта чемпионата показывая, что за словами будут стоять вполне последовательные действия.

Еще один пример этого процесса – возросшие минуты Хатимуры(37,1/26,8).

Именно Хатимура, по замыслу Редика, будет помогать Дэвису в борьбе на чужом щите. В матчах с «Миннесотой» и «Финиксом» это работало весьма успешно, плюс в команде нет другой адекватной замены функционалу Руи при сопоставимых габаритах. «Лейкерс» в матчах против «Миннесоты» (с Гобером) и «Финикса» в среднем выбивали на два подбора в атаке больше, чем в прошлом сезоне (10,5/8,3). Эта разница почти повторяет разницу в показателях самого Хатимуры (2,5/0,9).

Плюс универсальность японца и его габариты помогают «Лейкерс» плотнее чувствовать себя в обороне, особенно против не самых поворотливых и быстрых центровых соперников. В разменах Руи чувствует себя достаточно уверенно, чтобы не быть центром атаки соперников, и на подстраховке иногда действует крайне эффективно. Да и в целом дополнительные минуты Хатимуры делают «Лейкерс» более гибкой командой на всех фронтах, что и являлось одним из основных пожеланий Редика.

Вообще, Джей Джей выглядит пока более зрелым, чем казалось до начала сезона , сохраняя при этом все то же отношение к жизни и юмору. По ходу встречи он пошутил, что покинуть ESPN и слышавших интервью комментаторов «было лучшим решением в его жизни» . Конечно, никаких далеко идущих выводов делать не стоит, но «Лейкерс» заземлились в ожиданиях и реально начали решать фундаментальные вопросы, назревшие давно. Это уже как минимум заслуга нового тренера.

Что же касается лидеров «Озерников», то, кроме вышесказанного, напомним и добавим следующее.

Старт сезона Дэвиса и давление его старого-нового реноме главного в «Лейкерс» пока никак не мешает ему показывать доминирующую игру на обоих щитах. Дэвис – главный катализатор успеха в обоих матчах с огромным запасом. Его статистика (35,5 очка, 12 подборов, 4 передачи, 2,5 блокшота) выглядит так же впечатляюще, как и его игра. Когда Дэвис движим таким «мотто», он задает тон и включает дополнительные мощности другим игрокам , которые пользуются тем давлением, что Дэвис способен оказать на оборону и атаку соперников.

Возможно, Дэвис и сам уже чувствует потребность команды в том, чтобы именно он взял на себя бразды лидерства. Начинать сезон с новым тренером и двумя победами – всегда проще в плане давления на коллектив, и такая помощь «Лейкерс» и Редику является теперь его главной ответственностью, с которой он пока замечательно справляется.

Леброн, как бы «мало» его ни было, в нужный момент игры снова взял контроль в свои руки и парочкой бросков по сути завершил сегодня возвращение «Лейкерс» в игру с минус 22. Забавно было слышать, как в одном из перерывов ассистент тренера «Финикса» заявил, что им очень нравится, как команда защищается против Леброна, который к тому моменту имел всего 4 очка, и тут Джеймс закидывает один трехочковый за другим. Джеймс мог быть задействован больше, но предпочитал включать доминирование только в совсем уж выборочные отрезки игры, давая больше свободы партнерам.

Отдельно про матч с «Финиксом» скажем, что ко всему прочему очень сильно помогла реализация бросков с дистанции. Да, попыток все так же немного, но из 27 целых 14 достигли цели. Увеличение объема бросков с дистанции, наверное, пока единственная вещь, которую тренерский штаб «Лейкерс» не сильно представляет, как можно в принципе решить. Кнэхт, если вдруг окажется более зрелым и готовым к взрослому баскетболу уже сейчас, конечно, может как-то повлиять на баскетбол «Лос-Анджелеса», но кроме него ждать усиления в этом направлении неоткуда. Тем более, когда Расселл вместо открытого броска иногда предпочитал отдать мяч Хэйнсу – тот аж сам удивился и быстро вернул его Дианджело со словами: «Совсем, что ли, бросай давай».

«Финикс» же начал матч невероятно успешно, и вообще движение игроков и мяча в атаке было любо-дорого наблюдать. К началу второй четверти на 17 реализованных бросков у «Санс» приходилось целых 16 ассистов. Сложно даже в чем-то упрекнуть «Лейкерс», настолько хорошо летело все в корзину у «Санс».

Но каким-то образом на сверхэффективный баскетбол оппонента «Лейкерс» нашлось чем ответить. Запустил камбэк как раз молодой Кнехт, выпустивший один из двух трехочковых бросков с дистанции прямо в лицо Дюрэнту. Дальше эту волну уже подхватили Леброн, Дэвис и Ривз.

Вообще движение мяча в атаке «Лейкерс» сегодня так же радовало глаз – в плане динамики и темпа все были на одной волне.

Завершить матч победой, кроме отличных действий вышеназванных, помогли еще и непонятные решения звезд «Санс»: несколько несуразных бросков Букера и пару фолов под занавес встречи точно можно было избежать. В любом случае камбэк с такого дефицита при такой эффективности игры оппонента до перерыва – отличный показатель доверия и веры в себя внутри коллектива.

Дэвис после матча сказал, что слова Редика в перерыве все восприняли правильно: «Он не паникует, и мы не паникуем, и мы можем их остановить и в конечном итоге выйти вперед. Мы доверяем тому, что он делает».

Чтобы чего-то добиться в новом сезоне, «Лейкерс» нужно оставаться на одной волне. Перемены – вещь непростая, но заложить правильный фундамент для этого процесса очень важно, и все это понимают.

Фото: East News /AP Photo/Eric Thayer