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«Панатинаикос» подал жалобу в Евролигу после матча с «Фенербахче». Греки недовольны тем, что на трибуне вывесили флаг Северного Кипра

«Панатинаикос» подал жалобу в Евролигу после матча с «Фенербахче».

Греческий клуб выразил недовольство тем, что болельщики соперника вывесили на трибуне флаг Турецкой Республики Северного Кипра.

Флаг был вывешен рядом с местом, где судьи просматривали повторы.

Греция и Турция конфликтуют из-за Северного Кипра. Греческая сторона считает, что турки оккупировали часть острова.

Турецкая Республика Северного Кипра является лишь частично признанной.

Изображение: BasketNews

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
происшествия
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