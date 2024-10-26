«Панатинаикос» подал жалобу в Евролигу после матча с «Фенербахче». Греки недовольны тем, что на трибуне вывесили флаг Северного Кипра
«Панатинаикос» подал жалобу в Евролигу после матча с «Фенербахче».
Греческий клуб выразил недовольство тем, что болельщики соперника вывесили на трибуне флаг Турецкой Республики Северного Кипра.
Флаг был вывешен рядом с местом, где судьи просматривали повторы.
Греция и Турция конфликтуют из-за Северного Кипра. Греческая сторона считает, что турки оккупировали часть острова.
Турецкая Республика Северного Кипра является лишь частично признанной.
Изображение: BasketNews
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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