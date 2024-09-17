Эргин Атаман об удалении в товарищеском матче с «Маккаби»: «Пытался обратить внимание на политический плакат на трибуне»
Турецкий тренер греческого клуба был удален в заключительной четверти проходившего на Кипре матча при счете 63:57 в пользу израильтян. Атаман вышел на площадку и обратился к арбитру, активно жестикулируя, после чего удалился в подтрибунные помещения.
На трибуне был вывешен баннер: «40 лет нелегальной оккупации, никто не забыл».
«Мне очень понравился прием и общение с болельщиками, когда мы прибыли на Кипр. Однако на арене, где должны царить спорт и дружба, небольшая группа вывесила политический плакат, который я не счел соответствующим тому гостеприимству, с которым нас приняли. Я выразил свою реакцию на эту ситуацию самым решительным образом, чтобы привлечь к ней внимание.
Спортивные арены – это места для дружбы и мира, а не политики. Я знаю, что люди, вывесившие этот баннер, не повлияют на эмоции тысяч людей, которые с первого дня нашего пребывания здесь проявляли ко мне и моей команде такую симпатию. Между нами и ними всегда будет особая связь.
Точно так же, что бы ни случилось, моя любовь к настоящим поклонникам баскетбола в этом месте останется прежней. Потому что самое сильное, что объединяет нас – это наша любовь к баскетболу.
Я верю, что спорт и дружба всегда победят», – заключил Эргин Атаман.
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