«Фенербахче» отказался отправлять игроков в сборную Турции, если Эргин Атаман не уйдет в отставку

«Фенербахче» требует отставки Эргина Атамана с поста главного тренера сборной.

После вчерашнего товарищеского матча «Панатинаикоса » с «Галатасараем » главный тренер греческой команды Эргин Атаман сделал жест в сторону болельщиков «Галатасарая». Таким образом он поздравил футбольный «Гаталасарай» с победой над «Фенербахче » в Суперкубке Турции в минувшие выходные (3:1).

Жест возмутил болельщиков «Фенербахче», после чего тренер принес официальные извинения. «У меня не было намерения оскорбить какое-либо сообщество. Я тренер, который выражает свое уважение сообществу «Фенербахче» при каждой возможности, но подчеркивает, что я один из их главных соперников на площадке. Я извиняюсь перед всем сообществом «Фенербахче», которое я оскорбил из-за инцидента», – написал Атаман в соцсети.

«Фенербахче» не принял извинения Атамана и потребовал отставки тренера из сборной Турции, пообещав в противном случае не отправлять своих игроков в национальную команду.

«То, что он сделал перед миллионами зрителей, полностью противоречит достоинству и идентичности главного тренера сборной. Национальная сборная — это команда для всех. Каждый, кто является частью этой команды, должен осознавать свое положение и нести ответственность за свои действия.

Этот поступок является большим неуважением к нашему сообществу, к достоинству, которое должен иметь главный тренер национальной сборной, и даже к нашей стране — и все ради того, чтобы угодить определенной группе людей.

Его извинения в адрес нашего сообщества нами игнорируются.

«Фенербахче» информирует общественность, что мы решили не отправлять спортсменов в мужскую национальную сборную, пока этот человек, который перешел все границы, занимает эту должность, требующую таких незаменимых качеств, как уважение и беспристрастность, — говорится в заявлении клуба.