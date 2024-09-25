«Фенербахче» отказался отправлять игроков в сборную Турции, если Эргин Атаман не уйдет в отставку
После вчерашнего товарищеского матча «Панатинаикоса» с «Галатасараем» главный тренер греческой команды Эргин Атаман сделал жест в сторону болельщиков «Галатасарая». Таким образом он поздравил футбольный «Гаталасарай» с победой над «Фенербахче» в Суперкубке Турции в минувшие выходные (3:1).
Жест возмутил болельщиков «Фенербахче», после чего тренер принес официальные извинения. «У меня не было намерения оскорбить какое-либо сообщество. Я тренер, который выражает свое уважение сообществу «Фенербахче» при каждой возможности, но подчеркивает, что я один из их главных соперников на площадке. Я извиняюсь перед всем сообществом «Фенербахче», которое я оскорбил из-за инцидента», – написал Атаман в соцсети.
«Фенербахче» не принял извинения Атамана и потребовал отставки тренера из сборной Турции, пообещав в противном случае не отправлять своих игроков в национальную команду.
«То, что он сделал перед миллионами зрителей, полностью противоречит достоинству и идентичности главного тренера сборной. Национальная сборная — это команда для всех. Каждый, кто является частью этой команды, должен осознавать свое положение и нести ответственность за свои действия.
Этот поступок является большим неуважением к нашему сообществу, к достоинству, которое должен иметь главный тренер национальной сборной, и даже к нашей стране — и все ради того, чтобы угодить определенной группе людей.
Его извинения в адрес нашего сообщества нами игнорируются.
«Фенербахче» информирует общественность, что мы решили не отправлять спортсменов в мужскую национальную сборную, пока этот человек, который перешел все границы, занимает эту должность, требующую таких незаменимых качеств, как уважение и беспристрастность, — говорится в заявлении клуба.
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