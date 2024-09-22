40 тысяч поболели за «Панатинаикос» на стадионе, построенном во II-м веке до нашей эры

Баскетбольная Европа вовсю готовится к старту нового сезона. В рамках последнего товарищеского матча действующий чемпион Евролиги «Панатинаикос» принимал белградский «Партизан», который возглавляет боготворимый в Афинах Желько Обрадович.

Гости в итоге выиграли: 75:64. Дуэйн Вашингтон набрал 13 очков, еще 12 и 11 добавили Брэндон Дэвис и Тайрик Джонс. На площадке появились только что перебравшиеся из НБА Омер Юртсевен (6 очков и 8 подборов) и Алексей Покушевски (8 очков и 7 подборов). А Кендрик Нанн подтвердил свой уровень – 16 очков за «Пао».

Но главными героями вечера стали не баскетболисты.

В честь встречи с великим Обрадовичем «Панатинаикос» добавил товарищескому матчу незабываемый антураж: игра состоялась на легендарной арене «Панатинаикос», стадионе, прототип которого был возведен в античные времена. Это единственный в мире стадион, целиком построенный из мрамора.

42 тысячи фанов собрались, чтобы насладиться неповторимой атмосферой открытой площадки.

История арена «Панатинаикос» восходит еще к VI столетию до нашей эры. Тогда на этой месте располагался ипподром. Здесь проходили Панафинейские игры, религиозно-политические празднества в честь богини Афины. В те времена зрители усаживались на холмах по сторонам от трека.

В IV-м веке до нашей эры Ликург Афинский построил здесь стадион из известняка. Он имел форму удлиненной подковы: его площадь составляла 204 метра в длину и 34 метра в ширину.

Однако современный вид арена приобрела в районе 138 года до нашей эры. Финансировал проект реставрации/перестройки сооружения римский консул Геродот Аттик, первый римский консул греческого происхождения, известный благодаря многим зданиям того периода (Одеона в Афинах, стадиона в Дельфах, водопровода в Александрии).

Это было время возрождения греческой культуры. Особенность стадиона в том, что он сочетает приемы греческой архитектуры и римский размах: строение было рассчитано на 50 тысяч мест и превышало арены классического и эллинистического периодов греческой истории. При его создании практически не применялся римский бетон, здесь использовался тип каменной кладки под названием ашлар, а здание было построено целиком из белого пентелийского мрамора. В римские времена здесь проходили не только спортивные мероприятия, но и гладиаторские бои, а также, возможно, казни преступников.

В IV веке нашей эры стадион был заброшен.

Остатки древней постройки были раскопаны и восстановлены в середине XIX века на средства Евангелиса Заппаса и Георгиоса Авероффа. Здесь были проведены сначала Олимпийские соревнования 1870 и 1875 годов, в 1896 году – первые Олимпийские Игры в современном формате.

После реконструкции стадион вмещает около 80 000 болельщиков. При этом эксперты полагают, что новое строение очень достоверно воссоздает все черты древнего стадиона, возведенного во время Геродота Аттика.

Здесь же проводились соревнования по стрельбе из лука и финишный этап марафона во время Олимпиады-2004.

В истории баскетбола арена также играла заметную роль. В 1960-х годах стадион регулярно принимал матчи АЕКа. И 4 апреля 1968 года во время финала Кубка европейских чемпионов здесь был установлен рекорд посещаемости баскетбольных матчей для открытых арен: сидя игру смотрели 80 тысяч зрителей, стоя – еще 40 тысяч.

Ради атмосферы на площадку на несколько минут вышел даже Маттиас Лессор, вообще-то восстанавливающийся после травмы.

Фото: East News /Giorgos Arapekos / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Nick Paleologos / SOOC / SOOC via AFP; x.com/Paobcgr