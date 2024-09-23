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Пропалестинские демонстранты на время прервали стартовый матч «Виллербана» в чемпионате Франции

Первый матч «Виллербана» в чемпионате Франции был на время остановлен.

Встречу клуба Евролиги с «Ле-Маном» пришлось прервать в первой половине из-за пропалестинских демонстрантов.

Вопросы к «Виллербану» возникли в начале июля, когда клуб через своего президента Тони Паркера объявил об участии в предсезонном турнире в Израиле. Это решение вызвало бурю негодования среди некоторых болельщиков ввиду продолжающихся событий в Газе.

Петиция, призывающая Паркера и клуб «не поддерживать геноцид в Газе», собрала более 23 000 подписей. Наконец, в конце августа, почти через два месяца после объявления, клуб отступил и изменил первоначальные планы.

«Для поддержания нейтралитета и в условиях нестабильной геополитической обстановки» участие «Виллербана» в израильском турнире было отменено.

Пропалестинские активисты этим не удовлетворились. Размахивая палестинскими флагами и распевая кричалки, они прервали встречу во второй четверти. В этот момент они расположились как раз напротив Паркера, который сидел рядом с президентом LNB Филиппом Оссером. 

После вмешательства службы охраны арены началась потасовка. После почти 10 минут напряженности на трибуне протестующих все же увели со стадиона.

После возобновления матча «Виллербан» одержал победу со счетом 85:71.

Изображение: BasketNews

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
происшествия
logoТони Паркер
logoЛе-Ман
болельщики
Баскетбол - фото
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Политика
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