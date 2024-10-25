«Зависит от самочувствия». Джей Джей Редик объяснил отношение к контролю игрового времени своих звезд
Джей Джей Редик прокомментировал бэк-ту-бэки.
Главный тренер «Лейкерс» озвучил свое отношение к контролю игрового времени Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в том, что касается сдвоенных матчей.
«Решение будет приниматься в реальном времени. Как они почувствуют себя, когда проснутся с утра в субботу?» – задался вопросом специалист.
Клуб из Лос-Анджелеса сыграет с «Финиксом» в пятницу, а в субботу встретится с «Сакраменто». Оба матча пройдут на домашней площадке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Nation
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