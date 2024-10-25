«Зависит от самочувствия». Джей Джей Редик объяснил отношение к контролю игрового времени своих звезд

Джей Джей Редик прокомментировал бэк-ту-бэки.

Главный тренер «Лейкерс » озвучил свое отношение к контролю игрового времени Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в том, что касается сдвоенных матчей.

«Решение будет приниматься в реальном времени. Как они почувствуют себя, когда проснутся с утра в субботу?» – задался вопросом специалист.

Клуб из Лос-Анджелеса сыграет с «Финиксом » в пятницу, а в субботу встретится с «Сакраменто ». Оба матча пройдут на домашней площадке.