Энтони Дэвис: «Брошу 15 трехочковых в одной из игр этого сезона»

Джей Джей Редик хочет, чтобы Энтони Дэвис бросал из-за дуги.

«Большой» Лейкерс реализовал 1 из 3 трехочковых бросков в первой победной игре нового сезона против «Миннесоты». В предсезонном матче против «Финикса» Дэвис 9 раз атаковал с дальней дистанции и 4 раза был точен.

«Я бросаю много трехочковых на тренировках. После одной из них Джей Джей Редик заявил, что команде нужно, чтобы я бросал их и в матчах. После 9 попыток в Финиксе он повторил эту мысль. Он постоянно настаивает на этом, и не только он. Д’Анджело Расселл, Остин Ривз , Леброн Джеймс . Они говорят мне чаще бросать. Так что я начну пулять. В одном из матчей этого сезона я брошу 15», – заявил Дэвис.