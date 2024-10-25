Джексон Хэйс может пропустить встречу «Лейкерс» с «Финиксом»
Джексон Хэйс испытывает болезненные ощущения в левой ступне.
Центровой может пропустить первый матч бэк-ту-бэк против «Финикса».
Хэйс был полезен в первой игре сезона против «Миннесоты».
На его счету 10 очков и 4 подбора за 15,3 минуты. Хэйс реализовал 4 из 5 бросков с игры и 2 из 2 штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Йована Бухи
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости