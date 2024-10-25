Джексон Хэйс может пропустить встречу «Лейкерс» с «Финиксом»

Джексон Хэйс испытывает болезненные ощущения в левой ступне.

Центровой может пропустить первый матч бэк-ту-бэк против «Финикса ».

Хэйс был полезен в первой игре сезона против «Миннесоты».

На его счету 10 очков и 4 подбора за 15,3 минуты. Хэйс реализовал 4 из 5 бросков с игры и 2 из 2 штрафных.