«Многим людям требуется помощь». Девин Букер опроверг мнение, что он критически отозвался о Бронни Джеймсе
Девин Букер отреагировал на популярное видео.
В социальных сетях завирусился ролик с защитником «Лейкерс» Бронни Джеймсом, которые промахивается со штрафного. Далее в кадре появляется лидер «Финикса» Девин Букер, который якобы произносит «Он просто недостаточно хорош».
Букер отреагировал в соцсетях, обращаясь к тем, кто поверил в приписываемые ему слова: «Многим людям требуется помощь».
Эпизод произошел во время предсезонного матча между «Санз» и «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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