«Многим людям требуется помощь». Девин Букер опроверг мнение, что он критически отозвался о Бронни Джеймсе

Девин Букер отреагировал на популярное видео.

В социальных сетях завирусился ролик с защитником «Лейкерс » Бронни Джеймсом , которые промахивается со штрафного. Далее в кадре появляется лидер «Финикса » Девин Букер , который якобы произносит «Он просто недостаточно хорош».

Букер отреагировал в соцсетях, обращаясь к тем, кто поверил в приписываемые ему слова: «Многим людям требуется помощь».

Эпизод произошел во время предсезонного матча между «Санз» и «Лейкерс».