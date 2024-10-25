Бронни Джеймс начнет выступать в G-лиге в ноябре после выездной серии «Лейкерс»

Бронни Джеймс скоро начнет играть в лиге развития.

Новичок «Лейкерс » отправится с основной командой в выездное 5-матчевое турне, которое пройдет с 28 октября по 6 ноября. После возвращения защитник будет чередовать игры за основной ростер с выступлением в G-лиге.

7 ноября закончатся тренировочные сборы фарм-клубов.

«Хочу увидеть, как он растет как баскетболист. Не имеет значения, будет ли это с нами или в G-лиге. Ему нужно становиться все лучше и лучше за счет усердной работы. Как и нам всем. Мы хотим, чтобы он нес ответственность за это. Мы все представляем одну команду», – прокомментировал ситуацию Леброн Джеймс .