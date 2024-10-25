Бронни Джеймс начнет выступать в G-лиге в ноябре после выездной серии «Лейкерс»
Бронни Джеймс скоро начнет играть в лиге развития.
Новичок «Лейкерс» отправится с основной командой в выездное 5-матчевое турне, которое пройдет с 28 октября по 6 ноября. После возвращения защитник будет чередовать игры за основной ростер с выступлением в G-лиге.
7 ноября закончатся тренировочные сборы фарм-клубов.
«Хочу увидеть, как он растет как баскетболист. Не имеет значения, будет ли это с нами или в G-лиге. Ему нужно становиться все лучше и лучше за счет усердной работы. Как и нам всем. Мы хотим, чтобы он нес ответственность за это. Мы все представляем одну команду», – прокомментировал ситуацию Леброн Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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