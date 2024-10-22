Бронни Джеймс не знает, получит ли игровое время в первом матче сезона

Участие Бронни Джеймса в первом матче нового сезона под вопросом.

По словам 20-летнего новичка «Лейкерс », он не знает, получит ли игровое время в первом матче сезона против «Миннесоты».

Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик отметил, что пока не определился с окончательной ротацией.

В случае появления 55-го номера драфта-2024 на площадке состоится историческое для НБА событие – в одном матче выступят одновременно отец (Леброн Джеймс ) и его сын.