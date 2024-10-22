Бронни Джеймс не знает, получит ли игровое время в первом матче сезона
Участие Бронни Джеймса в первом матче нового сезона под вопросом.
По словам 20-летнего новичка «Лейкерс», он не знает, получит ли игровое время в первом матче сезона против «Миннесоты».
Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик отметил, что пока не определился с окончательной ротацией.
В случае появления 55-го номера драфта-2024 на площадке состоится историческое для НБА событие – в одном матче выступят одновременно отец (Леброн Джеймс) и его сын.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: FOX Sports
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