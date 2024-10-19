Джей Джей Редик: «Для Бронни и всех наших молодых игроков любые моменты являются опытом. Не только хорошие моменты»
Джей Джей Редик подвел итоги предсезонного матча с «Уорриорз» .
«Лейкерс» проиграли со счетом 74:132, новичок Бронни Джейс набрал 17 очков и 4 подбора.
«Для Бронни и всех наших молодых игроков любые события и моменты являются опытом. Не только хорошие моменты. Плохие моменты – это возможность для обучения. Считаю, что нужно иметь определенный уровень терпения, определенный уровень оптимизма. Я доволен работой, которую проделали наши молодые ребята.
Уверен, Бронни доволен тем, что набрал 17 очков... Мы пытаемся помочь ему вырасти в хорошего баскетболиста», – заявил главный тренер «озерников».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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