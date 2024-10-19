Джей Джей Редик: «Для Бронни и всех наших молодых игроков любые моменты являются опытом. Не только хорошие моменты»

Джей Джей Редик подвел итоги предсезонного матча с «Уорриорз» .

«Лейкерс » проиграли со счетом 74:132, новичок Бронни Джейс набрал 17 очков и 4 подбора.

«Для Бронни и всех наших молодых игроков любые события и моменты являются опытом. Не только хорошие моменты. Плохие моменты – это возможность для обучения. Считаю, что нужно иметь определенный уровень терпения, определенный уровень оптимизма. Я доволен работой, которую проделали наши молодые ребята.

Уверен, Бронни доволен тем, что набрал 17 очков... Мы пытаемся помочь ему вырасти в хорошего баскетболиста», – заявил главный тренер «озерников».