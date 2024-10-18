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Открытая тренировка «Торонто» прошла под музыку афробитс

Игроки и тренеры «Торонто» станцевали на открытой тренировке.

Разминка прошла под музыку в стиле афробитс, после чего игроки и тренеры станцевали на камеру.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Торонто»
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Дарко Раякович
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