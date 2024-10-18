Эрни Джонсон победил в шуточном опросе игроков по поводу выбора представителя для переговоров по контракту из ведущих «Inside the NBA»
TNT провел юмористический опрос.
Игроков попросили выбрать, кто из ведущих «Inside the NBA» лучше провел бы для них переговоры по новому контракту.
Победителем стал Эрни Джонсон, получивший 4 голоса из 14 опрошенных. Остальные ведущие получили по три.
Лука Дончич назвал Чарльза Баркли, потому что он «любит поговорить». Чет Холмгрен сразу отказался от Шакила О’Нила, так как он «не любит «больших». Мнение игроков подытожил Дрю Холидэй, назвавший Эрни Джонсона «наиболее уравновешенным».
Голос Бола Бола не достался никому.
«Никто из них. Уж лучше я бы провел переговоры сам», – заявил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on TNT в сети X
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