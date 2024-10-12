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Кайл Кузма несколько раз не смог добросить мяч до кольца в матче с «Торонто»

Кайл Кузма привлек к себе внимание во время матча с «Торонто».

Форвард «Вашингтона» несколько раз запускал «сквозняки», включая штрафной бросок.

«Уизардс» победили со счетом 113:95, в активе Кузмы 22 очка, 6 подборов и 3 передачи при 7 из 17 с игры и 5 из 9 с линии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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