Скотти Барнс и Грэйди Дик набрали 53 очка на двоих в победной предсезонной игре с «Бостоном»

Скотти Барнс и Грэйди Дик помогли «Торонто» обыграть «Бостон».

Легкий форвард и атакующий защитник «Рэпторс» на двоих набрали 53 очка, канадцы одержали победу со счетом 119:118.

В активе Барнса 26 очков, 9 подборов и 10 передач, Дик набрал 27 очков, 6 подборов и 2 перехвата.