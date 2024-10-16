Скотти Барнс и Грэйди Дик набрали 53 очка на двоих в победной предсезонной игре с «Бостоном»
Скотти Барнс и Грэйди Дик помогли «Торонто» обыграть «Бостон».
Легкий форвард и атакующий защитник «Рэпторс» на двоих набрали 53 очка, канадцы одержали победу со счетом 119:118.
В активе Барнса 26 очков, 9 подборов и 10 передач, Дик набрал 27 очков, 6 подборов и 2 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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