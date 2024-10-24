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Стивен Эй Смит: «Кавай Ленард — худшая суперзвезда в истории любого вида спорта»

Стивен Эй Смит назвал Кавая Ленарда худшей суперзвездой в истории спорта.

«Я скажу это в последний раз. Он суперзвезда, когда он здоров. На баскетбольной площадке, насколько я могу судить, он входит в пятерку лучших игроков на планете. Но могу привести обоснованный аргумент, что Кавай Ленард — худшая суперзвезда в истории любого вида спорта.

Наличие такого игрока в команде не может быть выгодно. Такого игрока, который пропускает работу половину времени и не делает абсолютно ничего для продвижения вашего продукта или бренда. Он — олицетворение того, каким не следует быть звезде в любом виде спорта.

Этот брат получает все привилегии. Не заставляйте меня начинать про частные самолеты и все такое. Я даже не сержусь на тебя, если ты играешь. Но если ты пропускаешь половину матчей, если ты пропускаешь 15 из последних 19 матчей плей-офф, если ты никогда не бываешь здоров, когда это важно, но при этом получаешь все возможные привилегии, это проблематично», – сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
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