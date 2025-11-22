«Лейкерс» подпишут двусторонний контракт с Дрю Тимми
«Лейкерс» подпишут игрока из Лиги развития.
«Лейкерс» планируют подписать двусторонний контракт с центровым Дрю Тимми (25 лет, 208 см).
Тимми, как ожидается, займет место Кристиана Колоко или Криса Маньона.
В прошлом сезоне 25-летний баскетболист в среднем набирал 12,1 очка, 7,2 подбора и 2,2 передачи в девяти матчах за «Бруклин». В межсезонье «Нетс» решили отказаться от игрока, контракт которого не был гарантирован.
Большую часть карьеры Тимми провел в G-лиге. На старте этого сезона он набирал 28,3 очка, 6,5 подбора и 4,5 передачи за фарм-команду калифорнийцев «Саут-Бэй».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Бретт Сигела
