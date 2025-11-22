«Детройт» заинтресован в Энтони Дэвисе (Кендрик Перкинс)

«Пистонс», как сообщается, проявляют интерес к Энтони Дэвису.

По информации бывшего игрока НБА , а ныне аналитика Кендрика Перкинса , «Детройт» «очень заинтересован» в звездном форварде «Далласа» Энтони Дэвисе .

Ранее сообщалось, что после неудачного старта сезона и увольнения генменеджера Нико Харрисона «Мэверикс» рассмотрят варианты обмена Дэвиса, но миноритарный владелец «Далласа » Марк Кьюбан выступил с опровержением этой информации.

Сам Дэвис продолжает восстановление после растяжения икроножной мышцы, из-за которого он пропустил уже 12 игр «Далласа» подряд.