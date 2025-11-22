«Детройт» заинтресован в Энтони Дэвисе (Кендрик Перкинс)
«Пистонс», как сообщается, проявляют интерес к Энтони Дэвису.
По информации бывшего игрока НБА, а ныне аналитика Кендрика Перкинса, «Детройт» «очень заинтересован» в звездном форварде «Далласа» Энтони Дэвисе.
Ранее сообщалось, что после неудачного старта сезона и увольнения генменеджера Нико Харрисона «Мэверикс» рассмотрят варианты обмена Дэвиса, но миноритарный владелец «Далласа» Марк Кьюбан выступил с опровержением этой информации.
Сам Дэвис продолжает восстановление после растяжения икроножной мышцы, из-за которого он пропустил уже 12 игр «Далласа» подряд.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Road Trippin’
