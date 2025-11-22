Джонатан Куминга близок к возвращению в строй. В воскресенье форвард примет участие в двусторонней игре
Джонатан Куминга все ближе к возвращению в строй после травмы.
Форвард «Уорриорз» Джонатан Куминга в ближайшее время должен вернуться в состав команды.
По словам главного тренера «воинов» Стива Керра, в воскресенье 23-летний баскетболист примет участие в двусторонней игре.
«Джонатан в пятницу хорошо поработал на площадке, а до этого в тренажерном зале. В субботу у нас выходной, а потом в воскресенье будет двусторонняя игра. Рассчитываем, что он выйдет вместе со всеми в воскресенье, а после этого будем смотреть на его состояние», – сказал Керр.
Куминга пропустил пять последних матчей из-за воспаления в коленном суставе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
