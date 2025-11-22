  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джонатан Куминга близок к возвращению в строй. В воскресенье форвард примет участие в двусторонней игре
5

Джонатан Куминга близок к возвращению в строй. В воскресенье форвард примет участие в двусторонней игре

Джонатан Куминга все ближе к возвращению в строй после травмы.

Форвард «Уорриорз» Джонатан Куминга в ближайшее время должен вернуться в состав команды.

По словам главного тренера «воинов» Стива Керра, в воскресенье 23-летний баскетболист примет участие в двусторонней игре.

«Джонатан в пятницу хорошо поработал на площадке, а до этого в тренажерном зале. В субботу у нас выходной, а потом в воскресенье будет двусторонняя игра. Рассчитываем, что он выйдет вместе со всеми в воскресенье, а после этого будем смотреть на его состояние», – сказал Керр.

Куминга пропустил пять последних матчей из-за воспаления в коленном суставе.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoСтив Керр
logoНБА
logoГолден Стэйт
травмы
logoДжонатан Куминга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин: «Джонатан Куминга не тот инфантильный засранец, которым вы пытаетесь его представить»
15 ноября, 13:15
У Джонатана Куминги воспаление коленного сустава, участие форварда в матче со «Сперс» под вопросом
14 ноября, 17:35
Стив Керр: «Молодежи трудно переломить ход матча, когда все не складывается. Но нужно продолжать сражаться»
8 ноября, 15:24
Джонатан Куминга: «Между мной и Стивом Керром нет никакой вражды»
30 октября, 18:33
Главные новости
Деандре Эйтон не доиграл матч с «Ютой» из-за ушиба колена
3 минуты назад
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
14 минут назад
Норман Пауэлл набрал 32 очка в победном матче с «Филадельфией»
вчера, 21:58Видео
Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 21:05
Кевин Дюрэнт не сыграет против «Финикса» и «Голден Стэйт»
вчера, 20:44
Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»
вчера, 20:24
«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда
вчера, 19:35
Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
вчера, 19:09
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
вчера, 18:51Видео
Джей Джей Редик о Крисе Поле: «Он выжал максимум из своей карьеры»
вчера, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. 28 очков Эли Окобо не помогли «Монако» обыграть «Бурк»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Милана», «Канту» дома уступил «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:35
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 19:58
«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну
вчера, 19:52
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл у «Бурсаспора», «Тофаш» обыграл «Анадолу Эфес» и другие результаты
вчера, 19:45
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Мы смогли победить, набрав 93 очка при 21% трехочковых»
вчера, 17:27
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Мы начали жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю, и потеряли концентрацию»
вчера, 16:53
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл ПАОК, «Марусси» проиграл «Ираклису»
вчера, 16:15
Ростислав Вергун после матча с «Пари НН»: «Было очень важно найти путь к этой победе перед паузой – неважно как»
вчера, 16:12