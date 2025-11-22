Аарон Гордон не смог доиграть матч против «Хьюстона», получив растяжение задней поверхности бедра
Аарон Гордон потянул заднюю поверхность бедра.
Форвард «Денвера» Аарон Гордон был вынужден покинуть площадку матча против «Хьюстона» в первой четверти.
Гордон потянул заднюю поверхность бедра при проходе под кольцо после чего упал на паркет. Ему помогли подняться, но форвард не смог продолжить игру и ушел в раздевалку.
Перед этой игрой Гордон уже испытывал проблемы с задней поверхностью бедра, и, возможно, он усугубил травму.
В отсутствие форварда «Наггетс» одолели «Рокетс» – 112:109.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Денвера»
