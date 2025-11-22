Аарон Гордон не смог доиграть матч против «Хьюстона», получив растяжение задней поверхности бедра

Аарон Гордон потянул заднюю поверхность бедра.

Форвард «Денвера » Аарон Гордон был вынужден покинуть площадку матча против «Хьюстона » в первой четверти.

Гордон потянул заднюю поверхность бедра при проходе под кольцо после чего упал на паркет. Ему помогли подняться, но форвард не смог продолжить игру и ушел в раздевалку.

Перед этой игрой Гордон уже испытывал проблемы с задней поверхностью бедра, и, возможно, он усугубил травму.

В отсутствие форварда «Наггетс» одолели «Рокетс» – 112:109.