Скотти Барнс после 6-й подряд победы «Рэпторс»: «Мы опасны»

Скотти Барнс сделал предупреждение для НБА.

Лидер «Рэпторс» Скотти Барнс назвал одну из сильных сторон сенсационной команды после 6-й подряд победы.

«Мы опасны. У нас есть много людей, которые способны влиять на игру, причем как в стартовой пятерке, так и на скамейке запасных.

У нас много ребят, которые влияют на игру разными способами. Все матчи и соперники отличаются друг от друга, нужно проявлять разные качества и умения, и мы отлично с этим справляемся», – заявил Барнс.

«Торонто » в пятницу обыграл «Вашингтон» (140:110) и стал первой командой в сезоне-25/26, которая обеспечила себе участие в четвертьфинале финала Кубка НБА.