«4 часа утра, только что вернулся из клуба». Тайриз Халибертон поздравил 50 Cent с концертной резиденцией в Лас-Вегасе
Тайриз Халибертон записал поздравительное видео для 50 Cent.
Разыгрывающий «Индианы» поздравил известного рэпера с предстоящей серией концертов в Лас-Вегасе.
«Как дела, брат! Поздравляю тебя с концертной резиденцией в Лас-Вегасе. Ты всегда выражаешь мне любовь, я хочу ответить тем же. Я ценю это. Поздравляю тебя, это большой успех.
Сейчас 4 часа утра, я только что вернулся из клуба, но хотел выразить любовь своему брату. Поздравляю, так держать», – сказал Халибертон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт 2Cool2Blog в соцсети X
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