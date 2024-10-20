«4 часа утра, только что вернулся из клуба». Тайриз Халибертон поздравил 50 Cent с концертной резиденцией в Лас-Вегасе

Тайриз Халибертон записал поздравительное видео для 50 Cent.

Разыгрывающий «Индианы» поздравил известного рэпера с предстоящей серией концертов в Лас-Вегасе.

«Как дела, брат! Поздравляю тебя с концертной резиденцией в Лас-Вегасе. Ты всегда выражаешь мне любовь, я хочу ответить тем же. Я ценю это. Поздравляю тебя, это большой успех.

Сейчас 4 часа утра, я только что вернулся из клуба, но хотел выразить любовь своему брату. Поздравляю, так держать», – сказал Халибертон.