Лу Уильямс: «Джейлен Брансон ближе к Аллену Айверсону, чем к Крису Полу»

Лу Уильямс и Чендлер Парсонс обсудили сравнение Джейлена Брансона.

Гилберт Аренас назвал его «набирающим очки Крисом Полом ».

«Не куплюсь на это. Он просто вбросил. Понимаю, для чего он это делает, но тут два совершенно разных баскетболиста. Крис Пол накрывает стол для партнеров. Джейлен Брансон и есть стол. Он всегда агрессивен в нападении. Ближе к Аллену Айверсону , чем к Крису Полу», – посмеялся Уильямс.

«Абсолютно разные. Крис Пол больше похож на Халибертона . Будет играть в пик-н-ролл. Бросать навесы. Организовывать пространство для шутеров. Странно даже сравнивать их. Похожи только названием позиции», – заключил Парсонс.