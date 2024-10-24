«Пистонс» получили техническое замечание за 6 игроков на площадке
Новичок «Детройта» ошибся при замене.
Рон Холланд был заменен на Кейда Каннингема в 4-й четверти матча против «Индианы» при преимуществе в 2 очка (98:96). Новичок «Пистонс» не разобрался в ситуации и остался в углу около своей скамейки на половине соперника, ожидая передачи под трехочковый бросок.
Первым на ошибку указал разыгрывающий «Пэйсерс» Тайриз Халибертон, наблюдавший за ситуацией из-за боковой. «Детройт» получил техническое замечание и Бенедикт Матурин реализовал штрафной бросок.
Форвард Рон Холланд был выбран 5-м на драфте НБА этого года. На его счету в дебютном матче – 6 очков, 3 подбора и 2 перехвата при 2 из 6 с игры и 2 из 2 штрафных.
«Индиана» добилась победы – 115:109.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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