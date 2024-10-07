Джош Смит считает, что молодые игроки не участвуют в конкурсе данков из-за примера Леброна Джеймса

Джош Смит порассуждал о непопулярности конкурса данков.

«Для многих из молодых парней Леброн является величайшим в истории, и он никогда не выступал на конкурсе. Так что парни видят это и не считают, что им это нужно. Копируют своего кумира. В наше время мы считали, что это круто.

Майкл Джордан участвовал в конкурсе – величайший баскетболист в истории. Кобе Брайант тоже. Это парни, которых называют, когда отвечают на вопрос о любимых игроках.

Ветераны сейчас не спускают молодежь на землю. Кто-то должен сказать им: «Тебе надо просто сделать это, потому что будет здорово вспомнить, когда станешь старше. Ты будешь рад, что поучаствовал», – заключил бывший баскетболист.

Джош Смит выиграл конкурс данков в свой первый год в лиге в 2005 году.