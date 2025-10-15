0

Зоран Лукич: «Смотрю все игры Единой лиги ВТБ»

Тренер сборной России заявил, что внимательно следит за всеми матчами лиги ВТБ.

«Я смотрю все игры Единой лиги ВТБ, выборочно – матчи Суперлиги, где есть баскетболисты, которые интересуют наш тренерский штаб.

Поверьте, не пропускаем никого. Хотим дать шансы всем талантам страны проявить себя в национальной сборной. Кто из молодых понравился по старту Лиги ВТБ? Никого не хочу выделять конкретно, но есть игроки, которые получили значимую роль в своих клубах именно в этом сезоне и пользуются шансами», – сказал Зоран Лукич.

Зоран Лукич объявил расширенный список из 29 игроков, которые претендуют на участие в тренировочном лагере сборной России

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?3830 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
logoЗоран Лукич
logoЕдиная лига ВТБ
суперлига Россия
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зоран Лукич объявил расширенный список из 29 игроков, которые претендуют на участие в тренировочном лагере сборной России
сегодня, 13:52
Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Зенит», ЦСКА сыграет с «Пари НН»
сегодня, 11:52
Зоран Лукич: «Йокич не пытается звездить там, где не нужно»
2 сентября, 09:57
Главные новости
Winline Basket Cup. «Бетсити Парма» примет «Локомотив-Кубань»
335 минут назад
Дрэймонд Грин: «Могу ли я набирать 20 очков в команде-аутсайдере? Мне это просто неинтересно»
242 минуты назад
С этого сезона все новички НБА будут носить особую нашивку на форме в своем первом матче
7сегодня, 14:22Фото
Кристапс Порзингис о будущем в «Атланте»: «Не хочу торопиться. Просто стараюсь идти день за днем»
2сегодня, 13:30
Лука Дончич о матче против «Далласа»: «Это всегда будет что-то значить»
сегодня, 13:15
«Фенербахче» намерен продлить сотрудничество с Шарунасом Ясикявичюсом
сегодня, 11:59
Евролига. «Панатинаикос» примет «Виллербан», «Реал» встретится с «Партизаном» и другие матчи
сегодня, 11:52
Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Зенит», ЦСКА сыграет с «Пари НН»
сегодня, 11:52
Запущен Фэнтези НБА-2025/26: пора собирать команды!
сегодня, 11:45Фэнтези
Юрица Големац продлил контракт с «Дубаем» до конца сезона-2027/28
сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Серджо Скариоло об увольнении Янниса Сферопулоса: «Такие быстрые перемены редко оправданы»
2сегодня, 14:37
Шарунас Ясикявичюс о фанатах «Фенербахче»: «Скандировать «мафия Евролиги», когда мы – европейские чемпионы, неправильно»
сегодня, 14:09
Зоран Лукич объявил расширенный список из 29 игроков, которые претендуют на участие в тренировочном лагере сборной России
сегодня, 13:52
Еврокубок. «Литкабелис» встретится с «Ульмом», «Панионис» примет «Бурк» и другие матчи
сегодня, 11:52
Amazon Prime показал свою студию NBA on Prime на дебютный сезон телетрансляций
2сегодня, 04:30Фото
Еврокубок. «Тюрк Телеком» победил «Будучность», «Гамбург» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 19:59
«Монако» подписал контракт с Чимези Мету (Sport24)
вчера, 19:31
Скотт Лайден присоединился к «Филадельфии» в роли скаута
1вчера, 17:56
Миленко Богичевич после поражения от «Уралмаша»: «Доволен тем, что команда в очередной раз проявила характер»
вчера, 17:24
Тэйлен Хортон-Такер не сыграет против «Дубая» из-за травмы паха
вчера, 16:55