Зоран Лукич: «Смотрю все игры Единой лиги ВТБ»

Тренер сборной России заявил, что внимательно следит за всеми матчами лиги ВТБ.

«Я смотрю все игры Единой лиги ВТБ, выборочно – матчи Суперлиги, где есть баскетболисты, которые интересуют наш тренерский штаб.

Поверьте, не пропускаем никого. Хотим дать шансы всем талантам страны проявить себя в национальной сборной. Кто из молодых понравился по старту Лиги ВТБ? Никого не хочу выделять конкретно, но есть игроки, которые получили значимую роль в своих клубах именно в этом сезоне и пользуются шансами», – сказал Зоран Лукич.

Зоран Лукич объявил расширенный список из 29 игроков, которые претендуют на участие в тренировочном лагере сборной России