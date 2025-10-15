Желько Обрадович: «Будущее европейского баскетбола – в Евролиге»
Тренер «Партизана» выступил против идеи создания «европейской конференции» НБА.
Желько Обрадович прокомментировал возможное расширение НБА в Европу и подчеркнул, что именно Евролига остается главным турниром на континенте.
«Это лучшая лига после НБА. Болельщики хотят видеть качественную игру, и все команды ее демонстрируют. Все стремятся попасть в восьмерку сильнейших – это очень сложное соревнование.
Мне не нравится идея «европейской конференции», продвигаемая НБА. У нас уже есть отличный турнир, и мы должны верить в этот проект. Будущее европейского баскетбола – в Евролиге», – заявил Желько Обрадович.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Marca
