13

Расселл Уэстбрук согласовал контракт с «Сакраменто»

Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в «Кингз».

По информации инсайдера Шэмса Чарании, девятикратный участник Матчей всех звезд НБА достиг соглашения с «Сакраменто», и проведет свой 18-й сезон в лиге в составе калифорнийцев. Как отмечает инсайдер, Уэстбрук и «Кингз» поддерживали связь на протяжении всего межсезонья.

В прошлом сезоне 36-летний разыгрывающий выступал за «Денвер», сыграв 75 матчей и набирая в среднем 13,3 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи за 28 минут на площадке.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?4134 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoРасселл Уэстбрук
logoНБА
переходы
logoСакраменто
Шэмс Чарания
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Девин Картер может покинуть «Сакраменто», чтобы расчистить место для Уэстбрука
513 октября, 14:54
Расселл Уэстбрук совершенно не заинтересован в продолжении карьеры вне НБА
513 октября, 08:46
Энтони о Уэстбруке и «Оклахоме»: «Расс не может пройти путь от величайшего игрока в истории клуба до игрока, который, возможно, будет выходить на паркет, а возможно – нет»
112 октября, 05:21
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» сыграет с «Далласом», «Сакраменто» примет «Клипперс» и другие матчи
4 минуты назад
Единая лига ВТБ. 31 очко Рэндолфа помогло «Зениту» разгромить «Самару», ЦСКА играет с «Пари НН»
616 минут назадLive
Тайриз Халибертон: «Троллинг в соцсетях после Олимпиады отнял радость от баскетбола»
19 минут назад
Winline Basket Cup. «Бетсити Парма» обыграла «Локомотив-Кубань»
744 минуты назад
Желько Обрадович: «Будущее европейского баскетбола – в Евролиге»
сегодня, 16:13
Перед матчем «Црвены Звезды» с литовским «Жальгирисом» прозвучала песня «Россия, моя любимая»
23сегодня, 15:48Фото
Дрэймонд Грин: «Могу ли я набирать 20 очков в команде-аутсайдере? Мне это просто неинтересно»
5сегодня, 15:03
С этого сезона все новички НБА будут носить особую нашивку на форме в своем первом матче
11сегодня, 14:22Фото
Кристапс Порзингис о будущем в «Атланте»: «Не хочу торопиться. Просто стараюсь идти день за днем»
3сегодня, 13:30
Лука Дончич о матче против «Далласа»: «Это всегда будет что-то значить»
1сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Литкабелис» играет с «Ульмом», «Панионис» примет «Бурк» и другие матчи
сегодня, 16:15Live
Зоран Лукич: «Смотрю все игры Единой лиги ВТБ»
сегодня, 15:17
Серджо Скариоло об увольнении Янниса Сферопулоса: «Такие быстрые перемены редко оправданы»
2сегодня, 14:37
Шарунас Ясикявичюс о фанатах «Фенербахче»: «Скандировать «мафия Евролиги», когда мы – европейские чемпионы, неправильно»
сегодня, 14:09
Зоран Лукич объявил расширенный список из 29 игроков, которые претендуют на участие в тренировочном лагере сборной России
сегодня, 13:52
Amazon Prime показал свою студию NBA on Prime на дебютный сезон телетрансляций
2сегодня, 04:30Фото
Еврокубок. «Тюрк Телеком» победил «Будучность», «Гамбург» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 19:59
«Монако» подписал контракт с Чимези Мету (Sport24)
вчера, 19:31
Скотт Лайден присоединился к «Филадельфии» в роли скаута
1вчера, 17:56
Миленко Богичевич после поражения от «Уралмаша»: «Доволен тем, что команда в очередной раз проявила характер»
вчера, 17:24