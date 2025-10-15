Расселл Уэстбрук согласовал контракт с «Сакраменто»
Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в «Кингз».
По информации инсайдера Шэмса Чарании, девятикратный участник Матчей всех звезд НБА достиг соглашения с «Сакраменто», и проведет свой 18-й сезон в лиге в составе калифорнийцев. Как отмечает инсайдер, Уэстбрук и «Кингз» поддерживали связь на протяжении всего межсезонья.
В прошлом сезоне 36-летний разыгрывающий выступал за «Денвер», сыграв 75 матчей и набирая в среднем 13,3 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи за 28 минут на площадке.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?4134 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
