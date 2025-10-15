Расселл Уэстбрук согласовал контракт с «Сакраменто»

Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в «Кингз».

По информации инсайдера Шэмса Чарании , девятикратный участник Матчей всех звезд НБА достиг соглашения с «Сакраменто », и проведет свой 18-й сезон в лиге в составе калифорнийцев. Как отмечает инсайдер, Уэстбрук и «Кингз» поддерживали связь на протяжении всего межсезонья.

В прошлом сезоне 36-летний разыгрывающий выступал за «Денвер», сыграв 75 матчей и набирая в среднем 13,3 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи за 28 минут на площадке.