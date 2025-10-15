Winline Basket Cup. «Бетсити Парма» примет «Локомотив-Кубань»
Сегодня пройдет второй матч Winline Basket Cup.
«Бетсити Парма» примет «Локомотив-Кубань» в рамках внутрисезонного Кубка Единой лиги ВТБ.
Winline Basket Cup
Групповой этап
Группа А
Бетсити Парма – Локомотив-Кубань
15 октября. 17.30
Положение команд: ЦСКА – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-0, Бетсити Парма – 0-0, Мега – 0-0.
Группа Б
Положение команд: Зенит – 1-0, УНИКС – 0-0, Игокеа – 0-0, Уралмаш – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
