Дрэймонд Грин: «Могу ли я набирать 20 очков в команде-аутсайдере? Мне это просто неинтересно»

Ветеран «Уорриорз» не намерен гоняться за лучшей статистикой.

«Могу ли я набирать 20 очков в команде-аутсайдере? Мне это просто неинтересно. Это словно играть в плохой баскетбол.

Но как насчет этого: я набирал в среднем 15 очков за сезон, играя в сильной команде.

Для того чтобы набирать такие показатели в команде уровня лотереи драфта, нужен определенный настрой, и я не уверен, что у меня он сейчас есть. Я оставил его очень давно и не уверен, что смогу вернуться к нему», – сказал Дрэймонд Грин в подкасте Джордана Шульца.

За 13-летнюю карьеру в НБА баскетболист «Голден Стэйт » в среднем набирал 8,7 очка, делал 6,9 подбора и отдавал 5,6 передач за игру в 884-х матчах регулярного сезона.