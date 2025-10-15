2

Дрэймонд Грин: «Могу ли я набирать 20 очков в команде-аутсайдере? Мне это просто неинтересно»

Ветеран «Уорриорз» не намерен гоняться за лучшей статистикой.

«Могу ли я набирать 20 очков в команде-аутсайдере? Мне это просто неинтересно. Это словно играть в плохой баскетбол.

Но как насчет этого: я набирал в среднем 15 очков за сезон, играя в сильной команде.

Для того чтобы набирать такие показатели в команде уровня лотереи драфта, нужен определенный настрой, и я не уверен, что у меня он сейчас есть. Я оставил его очень давно и не уверен, что смогу вернуться к нему», – сказал Дрэймонд Грин в подкасте Джордана Шульца.

За 13-летнюю карьеру в НБА баскетболист «Голден Стэйт» в среднем набирал 8,7 очка, делал 6,9 подбора и отдавал 5,6 передач за игру в 884-х матчах регулярного сезона.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?3830 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Джордана Шульца
logoДрэймонд Грин
logoНБА
logoГолден Стэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джимми Батлер пропустит матч с «Портлендом» из-за растяжения лодыжки, Дрэймонд Грин получит отдых
1вчера, 09:51
Джимми Батлер о победе в чемпионате: «Мне бы очень этого хотелось. Но мне очень хочется, чтобы Карри и Грин взяли еще один титул»
13вчера, 06:23
Дрэймонд Грин – судьям во время матча: «19 штрафных против 0, а Леброн и Лука на скамейке. Невероятно!»
5вчера, 06:19Видео
Главные новости
Winline Basket Cup. «Бетсити Парма» примет «Локомотив-Кубань»
334 минуты назад
С этого сезона все новички НБА будут носить особую нашивку на форме в своем первом матче
7сегодня, 14:22Фото
Кристапс Порзингис о будущем в «Атланте»: «Не хочу торопиться. Просто стараюсь идти день за днем»
2сегодня, 13:30
Лука Дончич о матче против «Далласа»: «Это всегда будет что-то значить»
сегодня, 13:15
«Фенербахче» намерен продлить сотрудничество с Шарунасом Ясикявичюсом
сегодня, 11:59
Евролига. «Панатинаикос» примет «Виллербан», «Реал» встретится с «Партизаном» и другие матчи
сегодня, 11:52
Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Зенит», ЦСКА сыграет с «Пари НН»
сегодня, 11:52
Запущен Фэнтези НБА-2025/26: пора собирать команды!
сегодня, 11:45Фэнтези
Юрица Големац продлил контракт с «Дубаем» до конца сезона-2027/28
сегодня, 11:40
Алекс Хэмилтон прошел медосмотр и должен в ближайшее время дебютировать за «Автодор»
сегодня, 11:22
Ко всем новостям
Последние новости
Зоран Лукич: «Смотрю все игры Единой лиги ВТБ»
28 минут назад
Серджо Скариоло об увольнении Янниса Сферопулоса: «Такие быстрые перемены редко оправданы»
2сегодня, 14:37
Шарунас Ясикявичюс о фанатах «Фенербахче»: «Скандировать «мафия Евролиги», когда мы – европейские чемпионы, неправильно»
сегодня, 14:09
Зоран Лукич объявил расширенный список из 29 игроков, которые претендуют на участие в тренировочном лагере сборной России
сегодня, 13:52
Еврокубок. «Литкабелис» встретится с «Ульмом», «Панионис» примет «Бурк» и другие матчи
сегодня, 11:52
Amazon Prime показал свою студию NBA on Prime на дебютный сезон телетрансляций
2сегодня, 04:30Фото
Еврокубок. «Тюрк Телеком» победил «Будучность», «Гамбург» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 19:59
«Монако» подписал контракт с Чимези Мету (Sport24)
вчера, 19:31
Скотт Лайден присоединился к «Филадельфии» в роли скаута
1вчера, 17:56
Миленко Богичевич после поражения от «Уралмаша»: «Доволен тем, что команда в очередной раз проявила характер»
вчера, 17:24