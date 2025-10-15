НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» сыграет с «Далласом», «Сакраменто» примет «Клипперс» и другие матчи
16 октября пройдут четыре предсезонных матча НБА.
«Лейкерс» встретится с «Далласом», Сакраменто» сыграет с «Клипперс».
Предсезонные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?4445 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
