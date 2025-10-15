Зоран Лукич объявил расширенный список из 29 игроков, которые претендуют на участие в тренировочном лагере сборной России
Учебно-тренировочный лагерь пройдет с 24 ноября по 1 декабря, в нем примут участие 20 спортсменов. В расширенном списке на данный момент значатся:
Защитники
Клим Адайкин (МБА-МАИ, Москва, 20 лет, 195 см);
Семен Буринский («Пари Нижний Новгород», 20 лет, 182 см);
Ян Додеус («Челбаскет», Челябинск, 21 год, 187 см);
Егор Евстафьев («Зенит-2», Санкт-Петербург, 19 лет, 200 см);
Иван Зайцев (ЦСКА, Москва, 21 год, 200 см);
Ярослав Никонов (ЦСКА-2, Москва, 20 лет, 195 см);
Сергей Новиков (ЦСКА-Юниор, Москва, 17 лет, 195 см);
Артем Пивцайкин («Самара», 18 лет, 198 см);
Александр Поротников («Зенит-2», 18 лет, 193 см);
Виталиюс Пранаускис («Автодор», Саратов, 22 года, 195 см);
Иван Самойленко («Локомотив-Кубань», Краснодар, 22 года, 195 см);
Тимофей Шикалов (МБА-МАИ-Юниор, Москва, 18 лет, 192 см);
Вадим Ширинкин (ЦСКА-2, 20 лет, 191 см).
Форварды
Динар Альмяшев (СШОР «Локомотив-Кубань», Краснодар, 17 лет, 203 см);
Артем Антипов («Енисей», Красноярский край, 21 год, 201 см);
Георгий Вороненко (ЦСКА-Юниор, 18 лет, 206 см);
Михаил Дулкай («Зенит-2», 20 лет, 203 см);
Павел Земский («Зенит», Санкт-Петербург, 21 год, 203 см);
Паша Исмаилов (МБА-МАИ, 22 года, 198 см);
Даниил Ключенков (ЦСКА, 21 год, 200 см);
Илья Кривых («Зенит», 19 лет, 207 см);
Павел Рябков (СШОР «Локомотив-Кубань», 19 лет, 202 см);
Лев Свинин (ПАРМА, Пермь, 19 лет, 207 см);
Демид Тюлюбаев (ЦСКА-2, 21 год, 203 см);
Данил Шеянов («Локомотив-Кубань», 21 год, 202 см).
Центровые
Даниил Абрамов (ЦСКА-2, 19 лет, 208 см);
Захар Лавренов (ЦСКА-2, 19 лет, 208 см);
Максим Огарков (МБА-МАИ, 19 лет, 212 см);
Глеб Фирсов (ПАРМА, 20 лет, 208 см).