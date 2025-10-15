  • Спортс
Зоран Лукич объявил расширенный список из 29 игроков, которые претендуют на участие в тренировочном лагере сборной России

Определились потенциальные участники сборов национальной команды.

Учебно-тренировочный лагерь пройдет с 24 ноября по 1 декабря, в нем примут участие 20 спортсменов. В расширенном списке на данный момент значатся:

Защитники

  • Клим Адайкин (МБА-МАИ, Москва, 20 лет, 195 см);

  • Семен Буринский («Пари Нижний Новгород», 20 лет, 182 см);

  • Ян Додеус («Челбаскет», Челябинск, 21 год, 187 см);

  • Егор Евстафьев («Зенит-2», Санкт-Петербург, 19 лет, 200 см);

  • Иван Зайцев (ЦСКА, Москва, 21 год, 200 см);

  • Ярослав Никонов (ЦСКА-2, Москва, 20 лет, 195 см);

  • Сергей Новиков (ЦСКА-Юниор, Москва, 17 лет, 195 см);

  • Артем Пивцайкин («Самара», 18 лет, 198 см);

  • Александр Поротников («Зенит-2», 18 лет, 193 см);

  • Виталиюс Пранаускис («Автодор», Саратов, 22 года, 195 см);

  • Иван Самойленко («Локомотив-Кубань», Краснодар, 22 года, 195 см);

  • Тимофей Шикалов (МБА-МАИ-Юниор, Москва, 18 лет, 192 см);

  • Вадим Ширинкин (ЦСКА-2, 20 лет, 191 см).

Форварды

  • Динар Альмяшев (СШОР «Локомотив-Кубань», Краснодар, 17 лет, 203 см);

  • Артем Антипов («Енисей», Красноярский край, 21 год, 201 см);

  • Георгий Вороненко (ЦСКА-Юниор, 18 лет, 206 см);

  • Михаил Дулкай («Зенит-2», 20 лет, 203 см);

  • Павел Земский («Зенит», Санкт-Петербург, 21 год, 203 см);

  • Паша Исмаилов (МБА-МАИ, 22 года, 198 см);

  • Даниил Ключенков (ЦСКА, 21 год, 200 см);

  • Илья Кривых («Зенит», 19 лет, 207 см);

  • Павел Рябков (СШОР «Локомотив-Кубань», 19 лет, 202 см);

  • Лев Свинин (ПАРМА, Пермь, 19 лет, 207 см);

  • Демид Тюлюбаев (ЦСКА-2, 21 год, 203 см);

  • Данил Шеянов («Локомотив-Кубань», 21 год, 202 см).

Центровые

  • Даниил Абрамов (ЦСКА-2, 19 лет, 208 см);

  • Захар Лавренов (ЦСКА-2, 19 лет, 208 см);

  • Максим Огарков (МБА-МАИ, 19 лет, 212 см);

  • Глеб Фирсов (ПАРМА, 20 лет, 208 см).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт РФБ
