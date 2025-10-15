0

Еврокубок. «Литкабелис» встретится с «Ульмом», «Панионис» примет «Бурк» и другие матчи

14 октября пройдут три матча регулярного сезона Еврокубка.

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 3-0, Бахчешехир Турция – 3-0, Арис Греция – 2-1, Шленск Польша – 1-1, Клуж Румыния – 1-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 1-1, Манреса Испания – 1-1, Венеция Италия – 0-2, Нептунас Литва – 0-2, Гамбург Германия – 0-3.

Группа B

Положение команд: Ульм Германия – 2-0, Бурк Франция – 2-0, Бешикташ Турция – 1-1, Паниониос Греция – 1-1, Хемниц Германия – 1-1, Литкабелис Литва – 1-1, Тренто Италия – 1-1, Тюрк Телеком Турция – 1-2, Будучность Черногория – 1-2, Лондон Лайонс Великобритания – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?2470 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoНептунас
logoМанреса
logoКлуж
logoБешикташ
logoБурк
logoХемниц 99
logoУльм
результаты
logoПаниониос
logoРейер Венеция
logoЛиткабелис
logoХапоэль Иерусалим
logoЕврокубок
logoШленск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» проиграла «Тренто» и другие результаты
8 октября, 20:07
Еврокубок. 37 очков Дарона Расселла помогли «Клужу» обыграть «Нептунас», «Бешикташ» одержал уверенную победу над «Лондон Лайонс» и другие результаты
7 октября, 19:28
Еврокубок. «Литкабелис» обыграл «Бешикташ», «Бурк» без проблем победил «Тренто» и другие результаты
11 октября, 20:10
Главные новости
Амен Томпсон и Хосе Альварадо сцепились в предсезонном матче, но избежали удаления
117 минут назадВидео
Лука Дончич: «Чувствовал себя на площадке даже лучше, чем ожидалось»
29 минут назад
«Мог сделать и что-нибудь покруче». Зайон Уильямсон показал фирменный данк с полным оборотом в матче с «Хьюстоном»
40 минут назадВидео
Winline Basket Cup. «Бетсити Парма» примет «Локомотив-Кубань»
57 минут назад
Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Зенит», ЦСКА сыграет с «Пари НН»
сегодня, 06:33
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» уступил «Оклахоме», 35 очков Батлера помогли «Финиксу» справиться с «Лейкерс» и другие результаты
19сегодня, 06:14
Евролига. «Панатинаикос» примет «Виллербан», «Реал» встретится с «Партизаном» и другие матчи
сегодня, 06:10
Джаред Батлер набрал 35 очков, 7 подборов и 9 передач в матче с «Лейкерс»
5сегодня, 05:58Видео
28+6+5 Стефа Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Портленд»
сегодня, 05:45Видео
У Луки Дончича 25+7 за 22 минуты в дебютной игре в «предсезонке»
8сегодня, 05:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Amazon Prime показал свою студию NBA on Prime на дебютный сезон телетрансляций
2сегодня, 04:30Фото
Еврокубок. «Тюрк Телеком» победил «Будучность», «Гамбург» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 19:59
«Монако» подписал контракт с Чимези Мету (Sport24)
вчера, 19:31
Скотт Лайден присоединился к «Филадельфии» в роли скаута
1вчера, 17:56
Миленко Богичевич после поражения от «Уралмаша»: «Доволен тем, что команда в очередной раз проявила характер»
вчера, 17:24
Тэйлен Хортон-Такер не сыграет против «Дубая» из-за травмы паха
вчера, 16:55
Йовица Арсич о поражении от УНИКСа «К сожалению, у нас недостаточно глубины скамейки, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
вчера, 15:43
«Милан» близок к подписанию Нэйта Сестины
вчера, 15:34
Велимир Перасович после победы над «Енисеем»: «Приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров»
вчера, 15:17
Джордан Пул: «Пеликанс» могут выйти в плей-офф»
3вчера, 14:43