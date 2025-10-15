Шарунас Ясикявичюс о фанатах «Фенербахче»: «Скандировать «мафия Евролиги», когда мы – европейские чемпионы, неправильно»

Литовский тренер призвал болельщиков поддерживать команду, а не обвинять судей.

«Скандировать «мафия Евролиги», когда мы – европейские чемпионы, неправильно. Когда у нас были хорошие результаты, никакой мафии не было», – прокомментировал поведение фанатов своей команды Ясикявичюс .

В новом сезоне Евролиги «Фенербахче» пока идет с результатом 1-3 после крупного поражения от «Дубая» со счетом 69:93.