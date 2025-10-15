С этого сезона все новички НБА будут носить особую нашивку на форме в своем первом матче
НБА ввела новую инициативу для дебютантов лиги.
Начиная с этого сезона, каждый новичок НБА будет носить на майке «нашивку дебютанта» во время своего первого матча в лиге.
После дебюта эта нашивка будет снята с майки и вклеена в уникальную коллекционную карточку с автографом игрока.
Эти эксклюзивные карточки будут случайным образом войдут в запечатанные наборы, выпуск которых запланирован на 2026 год.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?3830 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Topps в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости