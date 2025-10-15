С этого сезона все новички НБА будут носить особую нашивку на форме в своем первом матче

НБА ввела новую инициативу для дебютантов лиги.

Начиная с этого сезона, каждый новичок НБА будет носить на майке «нашивку дебютанта» во время своего первого матча в лиге.

После дебюта эта нашивка будет снята с майки и вклеена в уникальную коллекционную карточку с автографом игрока.

Эти эксклюзивные карточки будут случайным образом войдут в запечатанные наборы, выпуск которых запланирован на 2026 год.