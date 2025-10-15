Кристапс Порзингис о будущем в «Атланте»: «Не хочу торопиться. Просто стараюсь идти день за днем»
Латвийский центровой не спешит продлевать контракт с «Хокс».
«Я знаю, что это вариант. Но хочу посмотреть, как пройдет сезон. Намерен показать, что снова играю на высоком уровне, что я здоров, что я все еще тот самый игрок – и тогда такие вещи решатся сами собой. Посмотрим.
Не хочу торопиться и что-то заявлять. Просто стараюсь идти день за днем», – сказал 30-летний баскетболист.
Кристапс Порзингис имеет право подписать новый контракт с «Атлантой» в течение сезона, однако, если этого не произойдет, следующим летом он станет неограниченно свободным агентом.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?3561 голос
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости