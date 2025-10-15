0

Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Зенит», ЦСКА сыграет с «Пари НН»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Самара» встретится с «Зенитом». ЦСКА примет «Пари НН».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командУНИКС – 4-0, МБА-МАИ – 3-1, Локомотив-Кубань – 3-1, ЦСКА – 2-1, Уралмаш – 2-2, Автодор – 2-2, Бетсити Парма – 2-2, Зенит – 1-2, Пари Нижний Новгород – 1-2, Самара – 0-3, Енисей – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?2470 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
logoСамара
результаты
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
