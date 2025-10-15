Тайриз Халибертон: «Троллинг в соцсетях после Олимпиады отнял радость от баскетбола»

Лидер «Индианы» признался, что после Олимпиады потерял удовольствие от игры.

Халибертон признался, что критика в соцсетях из-за ограниченной роли в сборной США на Олимпийских играх в Париже сильно повлияла на него.

«Я был в ужасном состоянии. Радости от баскетбола просто не было. Я тот человек, который просто любит эту игру. Баскетбол – моя страсть, и я чувствую, что буду связан с ним всю жизнь. Я из таких людей, для которых игра – это все, а радости просто не было», – признался 25-летний разыгрывающий «Индианы».

На Олимпиаде в Париже Халибертон провел три матча в составе сборной США, набирая в среднем 2,7 очка и 0,7 передачи за 9 минут на площадке.