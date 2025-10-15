Серджо Скариоло об увольнении Янниса Сферопулоса: «Такие быстрые перемены редко оправданы»
Тренер «Реала» назвал поспешную отставку коллеги из «Црвены Звезды» нелогичной.
«Не хочу вдаваться в подробности, потому что не совсем знаком с ситуацией. У каждого клуба своя история, и каждая ситуация уникальна. Но как тренеру мне кажется бессмысленным увольнять кого-то всего после двух туров. Яннис отличный человек и замечательный тренер.
Теперь, когда пришел Саша (Обрадович), я желаю ему всего наилучшего, ведь он тоже высококлассный профессионал.
В целом такие быстрые перемены редко оправданы, но я не хочу быть неправильно понятым, так как не знаю всех деталей», – заявил Скариоло.
Источник: Basketball Sphere
