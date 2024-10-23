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Велимир Перасович: «Из-за неудачи с «Локо» частично утратили уверенность в себе»

Велимир Перасович поделился впечатлениями от победы над «Пармой» – 83:74.

«Прежде всего, отмечу, что всегда приятно вернуться на арену «Молота», заполненную любителями баскетбола. Поздравляю своих игроков с победой! После долгих поездок за последние несколько дней и неудачной игры с «Локомотивом» в предыдущем туре выиграть сегодняшний матч было нелегко.

Считаю, этим вечером УНИКС выглядел достаточно хорошо. Однако из-за неудачи с «Локо» мы частично утратили уверенность в себе и потому допускали много ошибок.

Теперь наша главная задача – вернуть веру в себя и снова показывать наш лучший баскетбол», – сказал главный тренер УНИКСа.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт УНИКСа
logoУНИКС
Велимир Перасович
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
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