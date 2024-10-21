Ведищев идет за рекордом Обрадовича? «Локо» с 8-0 в Единой Лиге не оставляет шансов УНИКСу

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«Квитковских с передачи Ищенко забивает издали и делает это очень уверенно»

Так началась вторая половина матча «Локо» – УНИКС: дуэт россиян в первой же атаке после большого перерыва помог краснодарцам вернуть «+14» на табло в местном Баскет-Холле. Непривычно?

Это как минимум. После смены Александра Секулича на Андрея Ведищева на тренерском посту (по инициативе последнего) к «Локо» первое время вообще сложно было относиться серьезно. Но тем интереснее и загадочнее развитие событий в Единой Лиге на старте сезона. Краснодарцы уже обыграли в гостях «Зенит», обновили клубный рекорд по результативности (127 очков «Астане»), а сейчас как будто бы и не заметили УНИКС – 78:71 в центральном матче тура.

Да, по итогу разница вышла всего в 7 очков, но по факту интриги в матче было не больше, чем в выборах президента РФБ. «Локо» вышел вперед в первой же атаке, удерживал лидерство все 40 минут, и лишь однажды УНИКС действительно создал подобие погони, когда вернулся с «-18» до «-7» в 3-й четверти. Но на этом все: чуть позже кубанцы оторвутся на «+20» и отпразднуют победу – уже 8-ю подряд.

Что интересного можно найти в матче топ-команд, разница в котором достигала 20 очков?

Акун-Перселл вернулся в Краснодар – но ему это вряд ли понравилось

Американский форвард был лидером «Локо» на протяжении 2 сезонов, летом перешел в УНИКС и настраивался на матч против бывшей команды по-особенному. В целом, нельзя сказать, что игру Девон откровенно провалил: он заметно разогнал нападение казанцев со скамейки в первой четверти (гости не набирали очки в первые 5 минут) и был самым ярким игроком к большому перерыву (9 очков, 5 подборов, 2 ассиста и 4 фола на себе), завершил встречу с 14 очками…

Но при этом с Акун-Перселлом на площадке УНИКС получил «-19», а сам форвард выбросил 6 из 17 с игры. Сверкнув ярко в первой половине, Девон ушел в тень во второй, и не совсем понятно, почему: то ли из-за чрезмерного внимания соперника (держать форварда после большого перерыва стали гораздо плотнее), то ли из-за давления трибун, то ли из-за какого-то общего аморфного состояния в УНИКСе.

Помните Джона Брауна III? Он играл за УНИКС несколько лет назад и выделялся очками (которые goggles), подборами, прической и нереальной энергией. Еще на медиадне перед сезоном Браун сказал, что его команда – это стая псов, которую спускают с поводков на игру, и по ощущениям так оно и было: в нехватке самоотдачи тот УНИКС с Кэнаном, Брауном и Хезоньей обвинить было нельзя.

Чего пока не скажешь про казанскую команду образца этого сезона. Конечно, со старта регулярки прошел всего месяц, но как будто у «драконов» не хватает огня? Сплоченности? Мотора? Кстати, Димитриевичу в «Милане» у Мессины вроде как тоже не особо нравится…

Не спас УНИКС и Джален Рэйнольдс, который настрелял 18 очков и поднялся на 3-е место по результативности среди всех иностранных игроков в Лиге ВТБ.

Успех «Локо» строится не только на легионерах

Помните, с какой формулировкой был уволен Секулич? «Ключевые моменты стратегии клуба на результат и одновременное построение команды вокруг российских игроков остались нереализованными».

Ну вообще как-то не вяжется, да? Как можно быть лидером Лиги ВТБ, выстроив коллектив вокруг молодых россиян? Но спустя месяц после старта сезона «Локо» всем доказывает, что можно. 8 побед подряд при далеко не самом простом календаре, а 6 из 11 получающих стабильное время (от 10 минут и выше) баскетболистов – российские игроки, лишь одному из которых совсем недавно исполнилось 25.

Чтобы было нагляднее, возьмем игру против УНИКСа – одним из сильнейших соперников в Лиге. В старте выходит 19-летний Ищенко («+15» за 13,5 минуты), Мартюк становится лучшим по подборам в команде вместе с Джонсоном и Квитковских (7), а сам Антон еще и набирает больше всех в «Локо» (16 очков, 6/9 с игры), у Емченко – лучшие в команде 5 ассистов. Хорошие минуты получили также Елатонцев (6 очков и 2 блок-шота за 18,5 минуты) и Темиров (3 очка, 1 подбор, 1 перехват за 14,5 минуты).

Все это против вице-чемпиона Лиги.

Ведищев сможет побить рекорды клуба?

Андрей Ведищев уже вписал себя в историю: ни один специалист до начинал свою тренерскую карьеру с 8 подряд побед в Лиге ВТБ. Впереди – повторение рекорда Саши Обрадовича (9 побед на старте дебютного сезона в Лиге), после него – рекорд «Локо» по количеству побед подряд (13 – начинал ту серию в сезоне 2016/17 Кацикарис, завершил Обрадович).

Получится ли переписать рекорды у Ведищева-старшего? Честно говоря, верится с трудом. В ближайшие 2 недели кубанцам предстоит встретиться с тремя конкурентами по турнирной таблице – «Нижним», ЦСКА и «Зенитом». Два из этих трех матчей «Локо» проведет на выезде.

В то же время, если краснодарская команда продолжит играть в том же духе, то сумеет порадовать своего нового главного тренера. Просто факты: «Локо» – лучший в Лиге по очкам (90,4), перехватам (9,6) и блок-шотам (5,8), а также второй по ассистам (20,8) и подборам (39,5). Широкая ротация позволяет кубанцам оставаться в хорошей физической форме и переносить даже сложные графики с двумя выездными матчами за неделю.

А вы что думаете: «Локо» Ведищева – это тот самый середняк, который мощно рванул на старте сезона, или же это действительно новая сила, которая является полноправным претендентом?

«Локомотив-Кубань» – УНИКС 78:71 (20:13, 20:16, 18:17, 20:25)

«Локомотив-Кубань»: Квитковских (16 + 7 подборов), Кливленд (15), Джонсон (13 + 7 подборов), Миллер (10 + 5 передач)

УНИКС: Рэйнольдс (18 + 11 подборов), Найт (16), Акун-Перселл (14 + 5 подборов)