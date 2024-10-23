1

Алекса Аврамович: «Российские топ‑клубы с легкостью влились бы в число участников Евролиги»

Алекса Аврамович оценил уровень российских клубов Лиги ВТБ.

– Здесь очень много крутых баскетболистов. Навскидку могу назвать американских легионеров «Зенита» Ксавьера Муна и Дуэйна Бэйкона, Джалена Рейнольдса и Девона Акуна‑Перселла из УНИКСа, Патрика Миллера и Энтони Кливленда из «Локомотива‑Кубань». У многих за плечами опыт игры в Евролиге и НБА. Но самое главное мое впечатление – это моя команда.

– Исходя из своего опыта, можете подтвердить, что клубы вроде ЦСКА, «Зенита», УНИКСа – это команды уровня плей‑офф Евролиги?

– Наверняка, утверждать это нельзя. У нас был опыт игры с командой из Евролиги, «Црвеной Звездой» в рамках Суперкубка: мы ее обыграли, как и «Зенит». Но не стоит делать далеко идущих выводов. Мое личное мнение: российские топ‑клубы с легкостью влились бы в число участников Евролиги, – сказал защитник ЦСКА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Российская газета
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЕдиная лига ВТБ
logoАлекса Аврамович
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ненад Димитриевич: «ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив» заслуживают того, чтобы играть в Евролиге»
123 сентября, 14:35
Алекса Аврамович: «Наша цель – выиграть Суперкубок и Лигу ВТБ. Половину работы выполнили, осталось самое сложное»
221 сентября, 15:32
Алекса Аврамович: «Евролиге не хватает ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа»
19 сентября, 19:17
ЦСКА чемпион, Аврамович – MVP, «Зенит» снова в призах, камбэк «Локо». Итоги четвертого дня Суперкубка
114 сентября, 20:16Трибуна
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Парма» – УНИКС, ЦСКА сыграет с «Автодором»
6 минут назад
Чемпионский перстень Эла Хорфорда не держится у него на пальце
сегодня, 12:13
Евролига. «Партизан» примет «Виртус»
сегодня, 11:37
Энтони Дэвис: «Впервые происходит так, что в важный для Леброна момент нам удалось победить»
3сегодня, 11:30
«Црвена Звезда» объявила о переходе Филипа Петрушева
2сегодня, 11:16
Энтони Эдвардс: «Если получится, проведу в «Миннесоте» всю карьеру»
14сегодня, 10:18
Леброн обошел Кобе Брайанта и стал 1-м в НБА по количеству промахов с игры за карьеру
13сегодня, 08:37
НБА. Сегодня стартовал сезон-24/25. «Бостон» разгромил «Нью-Йорк», «Лейкерс» обыграли «Миннесоту» в Лос-Анджелесе
241сегодня, 08:10
Леброн Джеймс: «Никогда не забуду, как мы выходили на площадку вместе с Бронни»
8сегодня, 08:07
Бронни Джеймс: «Настраивался на то, что я новичок, и моя задача сегодня – не напортачить»
3сегодня, 07:51
Ко всем новостям
Последние новости
На внешнем безеле перстня «Селтикс» размещены 18 бриллиантов изумрудной огранки. Они символизируют количество выигранных клубом титулов
сегодня, 12:03Фото
Руи Хатимура об агрессивной игре: «Знали, что Джулиус Рэндл иногда просто стоит на месте. Хотели это использовать»
3сегодня, 11:48
Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Валенсия», иерусалимский «Хапоэль» примет «Клуж» и другие матчи
сегодня, 11:01
Джо Маззулла поцеловал паркет на арене в Бостоне: «Для меня это был момент самовыражения»
3сегодня, 10:44
Филип Петрушев перейдет из «Олимпиакоса» в «Црвену Звезду» на правах аренды
1сегодня, 09:58
Карл-Энтони Таунс: «Можете сколько угодно говорить об атаке «Никс», но нам нужно играть в защите»
сегодня, 09:42
Деррик Уайт: «После 29-й трехи сказал всем, что нам не хватает одного точного броска до рекорда. Виню себя, что не получилось»
5сегодня, 09:21
Леброн Джеймс стал вторым в истории НБА после Винса Картера, кто принял участие в 22 сезонах
4сегодня, 08:59
Джей Джей Редик пришел на пресс-конференцию с мокрой головой. «Лейкерс» отпраздновали первую победу в раздевалке
3сегодня, 05:35Фото
Джей Джей Редик попросит НБА предоставить для матчей заигранные мячи вместо новых
8сегодня, 05:23