Алекса Аврамович: «Российские топ‑клубы с легкостью влились бы в число участников Евролиги»
– Здесь очень много крутых баскетболистов. Навскидку могу назвать американских легионеров «Зенита» Ксавьера Муна и Дуэйна Бэйкона, Джалена Рейнольдса и Девона Акуна‑Перселла из УНИКСа, Патрика Миллера и Энтони Кливленда из «Локомотива‑Кубань». У многих за плечами опыт игры в Евролиге и НБА. Но самое главное мое впечатление – это моя команда.
– Исходя из своего опыта, можете подтвердить, что клубы вроде ЦСКА, «Зенита», УНИКСа – это команды уровня плей‑офф Евролиги?
– Наверняка, утверждать это нельзя. У нас был опыт игры с командой из Евролиги, «Црвеной Звездой» в рамках Суперкубка: мы ее обыграли, как и «Зенит». Но не стоит делать далеко идущих выводов. Мое личное мнение: российские топ‑клубы с легкостью влились бы в число участников Евролиги, – сказал защитник ЦСКА.
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