Алекса Аврамович: «Российские топ‑клубы с легкостью влились бы в число участников Евролиги»

Алекса Аврамович оценил уровень российских клубов Лиги ВТБ.

– Здесь очень много крутых баскетболистов. Навскидку могу назвать американских легионеров «Зенита» Ксавьера Муна и Дуэйна Бэйкона, Джалена Рейнольдса и Девона Акуна‑Перселла из УНИКСа, Патрика Миллера и Энтони Кливленда из «Локомотива‑Кубань ». У многих за плечами опыт игры в Евролиге и НБА. Но самое главное мое впечатление – это моя команда.

– Исходя из своего опыта, можете подтвердить, что клубы вроде ЦСКА, «Зенита», УНИКСа – это команды уровня плей‑офф Евролиги?

– Наверняка, утверждать это нельзя. У нас был опыт игры с командой из Евролиги, «Црвеной Звездой» в рамках Суперкубка: мы ее обыграли, как и «Зенит». Но не стоит делать далеко идущих выводов. Мое личное мнение: российские топ‑клубы с легкостью влились бы в число участников Евролиги, – сказал защитник ЦСКА .