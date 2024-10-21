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Антониус Кливленд, Би Джей Джонсон и Исмаэль Бако – в Топ-10 моментов недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели.

Первые места в Топ-10 у Антониуса Кливленда и Би Джей Джонсона (оба – «Локомотив-Кубань»), а также Исмаэля Бако (УНИКС).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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Антониус Кливленд
Исмаэль Бако
Би Джей Джонсон
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