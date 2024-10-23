Единая лига ВТБ. «Парма» – УНИКС, ЦСКА сыграет с «Автодором»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
Пермская «Парма» примет казанский УНИКС, московский ЦСКА сыграет с саратовским «Автодором».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Локомотив-Кубань – 8-0, ЦСКА – 6-1, Зенит – 6-2, Пари Нижний Новгород – 6-2, УНИКС – 5-3, Самара – 3-4, Уралмаш – 3-5, Парма – 3-5, Автодор – 3-5, МБА-МАИ – 2-6, Енисей – 2-6, Астана – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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