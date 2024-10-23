«У него теперь несколько машин». Леброн Джеймс посмеялся над сыном и рекламой Nike
Леброн и Бронни Джеймсы посмеялись над новой рекламой Nike со своим участием.
В новом рекламном ролике Nike Леброн издевается над новичком «Лейкерс», полностью засыпав салон его автомобиля рисовыми хлопьями.
Бронни: «Слава богу, это была не моя машина».
Леброн: «У него теперь несколько машин. Он открыл эту, а потом сел в другую».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Дона Барзини в соцсети X
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