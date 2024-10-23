«У него теперь несколько машин». Леброн Джеймс посмеялся над сыном и рекламой Nike

Леброн и Бронни Джеймсы посмеялись над новой рекламой Nike со своим участием.

В новом рекламном ролике Nike Леброн издевается над новичком «Лейкерс », полностью засыпав салон его автомобиля рисовыми хлопьями.

Бронни : «Слава богу, это была не моя машина».

Леброн : «У него теперь несколько машин. Он открыл эту, а потом сел в другую».